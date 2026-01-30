Снежната луна ще донесе любов на тези зодии

Второ пълнолуние на годината ни очаква още в началото на новия месец. На 2-и февруари ще има пълнолуние в знака на Лъв. Събитието се нарича още Снежна луна, заради традиционно зимното, студено и снежно време през месеца. Но и е близо до любовния празник Свети Валентин. Пълнолунието в Лъв ще е романтично, ще ни зареди с кураж, ще ни накара да изразим желанията си. Страстта ще ни води сега. Прегръщаме това, което искаме, по-директни сме и изразяваме чувствата си. Ето кои зодии постигат успехи в любовта тогава, според "Vice".

Лъв

Пълнолунието е в техния знак, така че е нормално да са най-повлияни. Сега е тяхното време да блеснат. Стават по-популярни и чаровни, но да внимават кого допускат в своя емоционален свят. Да се уверят, че се осланят на любовта и са сред верни приятели, здравословни романтични връзки и т.н. Трябва да забележат как се чувстват, когато прекарват време с тръпката, партньора, приятелите. Ако са по-малко уверени и изтощени след това, това не са добри знаци. Ще разпознаят правилните хора.

Водолей

Време е да задълбочат емоционалните връзки. Ако вече харесват някой специфичен човек, нека намерят начин да развият отношенията през уикенда. Или да се погрижат за връзката с някого. Сега имат шанса да преминат някои граници, да счупят оковите и да се свържат на ново ниво с някого. Може да утешат някого, да му направят услуга и после този човек да им отвърне със същото, да се отнася позитивно към тях. Нека разрушат стените, които издигат около себе си и да се отдадат на интимността.

