Бившият мъж на Денис Ричардс иска половината от доходите ѝ от Onlyfans

Дали тези печалби ще се признаят като съпружески доходи, придобити по време на брака, предстои съдът да реши

31.01.2026 | 18:45 ч. 0
Снимка: Getty Images

Разводът на Денис Ричардс и Арън Файпърс се превръща в една от най-скандалните холивудски раздели през последните години.

В центъра на спора вече не стоят само личните обвинения за физическо насилие и емоционалните конфликти, а и сериозни финансови претенции, най-вече от страна на Файпърс.

Според съдебни документи, подадени в Лос Анджелис и цитирани от Daily Mail, Денис Ричардс настоява съдия да блокира опита на бившия ѝ съпруг да получи половината от приходите ѝ от платформа за платено онлайн съдържание, която тя използва активно през последните години.

Актрисата твърди, че Файпърс не е спазил законовите срокове и процедурите, свързани с правата върху тези средства.

В основата на искането на Денис Ричардс стои твърдението, че Арън Файпърс не е подал навреме задължителна декларация за доходи и разходи в рамките на бракоразводното дело. Според нея, това нарушение автоматично трябва да го лиши от възможността да претендира за част от нейните доходи, включително средствата, генерирани от онлайн съдържанието ѝ.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

