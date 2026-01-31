Как пълнолунието на 1 февруари ще повлияе на вашата зодия

Настъпва невероятно мощно пълнолуние, което ще повлияе на всеки зодиакален знак по различен начин тази седмица. Пълнолунието изгрява на 1 февруари (неделя) в огнения знак Лъв, вливайки надежда в колектива.

Тази лунна енергия ще стопли сърцата ни и ще ни помогне да се свържем с вътрешния си аристократ. Тази седмица откриваме своята корона и трон. Това означава да открием какво ни носи щастие, какво подхранва амбицията ни и какво означава любовта за нас. Луната в Лъв се усеща като маяк на топла светлина сред сатурновата енергия, която януари ни донесе.

A ето и как мощното пълнолуние на 1 февруари ще повлияе на вашия зодиакален знак:

Овен

Това пълнолуние ви пита какво желаете да правите в образователната и кариерната сфера, Овни. Това е подходящ момент да се заемете с нещо ново или да завършите съществуващ проект. Съсредоточете се върху разширяването на уменията си и научаването на нещо ново.

Това е период за добра работа с другите, дори ако сте лидер. Бъдете екипен играч, слушайте активно и позволете на другите да се чувстват така, сякаш могат да ви се доверят.

Телец

Кариерните цели и очаквания са на преден план тази седмица, Телец. Пълнолунието изважда наяве целите, които имате, и плана, необходим за превръщането им в реалност. Това също така поставя фокус върху това, което сте постигнали през последните шест месеца и какво желаете да създадете занапред.

Ако има някакви промени, които желаете да направите, сега е моментът да се подготвите, преди Юпитер да премине в Лъв по-късно тази година. Не чувствайте, че няма да напреднете, дори и още да не сте там, където искате да бъдете. Все още има много време и място за растеж.

