Ленти на и за Копола са сред акцентите на „София филм фест“

Документалната лента „МегаДок“, посветена на режисьора Франсис Форд Копола, и неговият последен опус „Мегалополис“ са в програмата на 30-ия „София филм фест“, който ще се състои от 12 до 31 март, информират от „Арт фест“.

„МегаДок“, увековечаващ създаването на един от най-мащабните и скъпи проекти на Франсис Форд Копола – „Мегалополис“, имаше световната си премиера на Международния кинофестивал във Венеция. Негов автор е двукратно номинираният за „Оскар“ сценарист и режисьор Майк Фигис („Да напуснеш Лас Вегас“), който получава пълен достъп до снимачната площадка на легендарния режисьор и в студията на Копола, за да запази за бъдещите поколения реалността на творческия процес на автора на „Кръстникът“ и „Апокалипсис сега“.

По думите на Фигис, Копола „изглежда процъфтява в хаоса“, обграждайки се с талантливи актьори и техници, които му помагат да превърне този хаос в кино.

„Мегалополис“ е проект, в който са вложени няколко десетилетия и 120 милиона долара лични средства на семейство Копола, а според признанията на самия режисьор, той е пренаписвал сценария му „около 300 пъти“. Филмът излиза след 13-годишна творческа пауза за Копола и световната му премиера е на Международния кинофестивал в Кан на 16 май 2024-та. Той се превръща във финансово фиаско, а мненията на критиката и публиката са опустшителни.

В „МегаДок“ са включени архивни кадри от началото на века – репетиции на маса с участието на Робърт де Ниро, Ума Търман, Били Крудъп, Райън Гослинг. Уникално е усещането да се разходиш из снимачната площадка на Копола и да чуеш него самия, както и голяма част от актьорския екип, в разгара на работата по неговия мега-опус, посочват организаторите на „София филм фест, пише Сега.

„МегаДок“ ни дава шанс да се запознаем с уникален режисьор на неговото работно място, който очевидно е бил и все още е концентриран върху стремежа си да контролира всичко в творческия процес. Но той е отворен и към непознатото, обича да експериментира, без да е сигурен в крайната цел. Във време, когато холивудските филми се конструират от маркетинг-стратегии и числата на приходите, дарът на Копола е смелостта, с която прегръща хаоса“, пише Hollywood Reporter.