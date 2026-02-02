IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дъщерята на Лили Колинс стана на 1 г.

Актрисата с нови снимки на момиченцето

02.02.2026 | 23:45 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Дъщерята на Лили Колинс и Чарли Макдауъл навърши 1 годинка. Момиченцето носи името Тоув. То се роди през януари 2025 г., като беше износено от сурогатна майка.

През миналата седмица 36-годишната актриса отбеляза личния празник на дъщеря си в социалната мрежа Instagram. Лили постна серия кадри от тържеството за рожден ден на малката.

Първо виждаме как бебето стои сред балони и има закачен надпис с "Честит рожден ден". После Тоув позира до сладкиша за празника си.

Забелязваме и колко много подаръци е получило момиченцето.

"Една цяла година с нашата малка Т. Обожаваме те повече отколкото думите могат да изразят. Ти напълно промени животите ни по всеки един начин и продължаваш да ни изненадваш всеки един ден. Празнуваме те с всички твои любими неща и повече любов, отколкото сме знаели, че съществува. Честит 1-и рожден ден, сладка Тоув. Ние нямаме търпение за всички нови приключения, които ще дойдат", написала е звездата към публикацията си.

