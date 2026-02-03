IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Обраха норвежкия отбор по ски скок на Световната купа в Германия

От съблекалнята откраднали каските на състезателите и части от екипировката им

03.02.2026 | 09:03 ч. 7
Снимка БГНЕС

Състезателите от националния отбор на Норвегия са били обрани по време на Световната купа по ски скок за мъже във Вилинген, съобщи за ДПА представител на германската полиция.

Кражбата е станала в неделя, а неизвестните засега извършители са задигнали от съблекалнята каските на състезателите и други части от екипировката им, предаде бТВ. 

Разследването по случая продължава и тече установяване на точните материални щети. Спортният директор на норвежкия тим Ян-Ерик Олбу обясни пред местния всекидневник "Дагбладед" какво точно липса. 

"Голяма част от екипировката я няма. Ските и обувките са тук, но са задигнати каски, якета, шапки, ръкавици и очила", каза Олбу.

Състезанието във Вилинген, което се проведе този уикенд, бе последното преди старта на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо, които се откриват в сряда. В ски скока ще бъдат разпределени 6 комплекта медали - на малка и на голяма шанца при мъжете и при жените, в смесеното отборно състезание, както и в отборната надпревара при мъжете.

норвегия ски купа обраха каските
