Хвърлиха бомба в къщата на популярния сръбски певец Здравко Чолич

Има големи материални щети

03.02.2026 | 13:45 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

В къщата на популярния сръбски и босненски певец Здравко Чолич в Белград е била хвърлена бомба, предават сръбските медии.

Силният взрив е уплашил съседите наоколо и е причинил големи материални щети на вилата на 74-годишния изпълнител, която се намира в кв. „Дедине“ в сръбската столица, предава РТС.

„Дедине“ е един от най-скъпите и елитни квартали в Белград, като цените на недвижимите имоти там са сред най-високите в Сърбия. Средната цена на квадратен метър е около 4000 евро, докато луксозните къщи и вили често струват от 1,5 до 5 милиона евро, а някои дори повече, предават сръбските медии. 

Чолич, който е една от легендите на попмузиката в бивша Югославия, живее в луксозната вила със семейството си. Къщата е заобиколена от зеленина, разполага с голям двор, две порти и високи мерки за сигурност, съобщи в. „Блиц“.

В момента на взрива Чолич, съпругата му и дъщеря му са били у дома си, съобщава в. „Телеграф“. Не се съобщават подробности за състоянието им.

Полицията и прокурорът от Висшата прокуратура в Белград провеждат разследване на мястото на инцидента.
(Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева)

