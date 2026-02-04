Как да се отървете от лошия късмет през февруари според зодията си?

Добре, януари свърши, вие все още не сте постигнали новогодишните си обещания. Твърде лесно е да се отклоните от плана си за годината и ето защо един експерт по духовност споделя как всеки зодиакален знак трябва да изчисти негативната енергия и да се отърве от лошия късмет, преди края на февруари.

Всяка година януари е големият момент за прочиствания, детоксикации и пости от всякакъв вид. Но освен съмнителната ефикасност на подобни практики, не би ли било много по-ефективно да „детоксифицирате“ енергията си вместо това?

Прочистването не бива да ви наказва за празниците. То трябва да изчисти това, което е заседнало психически, емоционално и енергийно. Когато се насочите към правилното нещо, един малък ритуал може да промени много повече в живота ви от вашия месец на ограничения от храна и алкохол например.

Този прост ритуал според зодията може да предизвика промяна в духа или фокуса, като или се противопоставя, или работи с доминиращата енергия на всеки знак. Най-хубавото е, че трябва да го направите само веднъж през февруари, за да видите резултатите и да бъдете различни през останалата част от годината.

А ето и как да се отървете от лошия късмет и негативната енергия през февруари 2026 г., базирано на зодията ви:

Овен: Изгаряне на гняв

Овните са известни с това, че са избухливи и затова трябва да излеят този свой гняв. Запишете какво ви е карало тихо да се ядосвате, негодуванието, което не сте изразили, ситуацията, която е тлеела. След това изгорете хартията… Гледайте как се превръща в пепел и я оставете там. Това може би е точно освобождаването, от което се нуждаете, за да продължите напред.

Телец: Прочистване на портфейла

Телецът обича лукса, харченето и често намира сигурност и удоволствие в натрупването на вещи. Всичко това е добре и приятно по време на празничния сезон и дори през януари, когато има големи намаления, но не е чудесен начин да навлезете в годината. Време е за детокс от харченето, иначе то ще започне да ви носи повече стрес, отколкото приятна емоция.

Изтрийте запазените методи на плащане от приложенията, отпишете се от маркетингови имейли и направо изтрийте приложенията на онлайн магазините, от които се изкушавате да пазарувате най-често. Време е да спрете да харчите на автопилот.

