Харисън Форд разкри кога може сложи край на кариерата си

Току-що започнаха да излизат епизодите от третия сезон на "Shrinking", а четвърти вече е "поръчан "- така че към момента краят на сериала на Apple TV изобщо не се вижда. Но ако по някаква причина кариерата на Харисън Форд приключеше именно с този критически аплодиран хит, емблематичният актьор би бил напълно окей с това.

Във вторник следобед, по време на панел в рамките на първия пресден на Apple TV в Barker Hangar в Санта Моника, модераторката Ашли Никол Блек помоли актьорския състав да сподели какви по-дълбоки въпроси са си задавали, когато са се подписали за тази "провокираща размисъл" история за терапевт в траур, който започва да нарушава правилата и да казва на клиентите си точно какво мисли.

Харисън Форд отговори първи.

"Накъде отиваш оттук нататък? Видът работа, който можем да правим, е забележителен, като се има предвид с какви инструменти разполагаме и каква идея стои зад този сериал. И ако всичко приключеше дотук, това щеше да е напълно достатъчно. Това е различен вид работа за мен, а аз правя това от много време. Това е много специално и ме подхранва - кара ме да усещам, че това, което правим, има стойност и значение. Търся това в живота си и съм щастлив, че го намерих тук", каза 83-годишният актьор, седнал до Криста Милър, Джесика Уилямс, Майкъл Юри, Люк Тени, Лукита Максуел и Тед Макгинли.

Панелът беше в тон на взаимната любов и комплименти между актьорите. Криста Милър беше хвалена за музикалните си избори като супервайзър на сериала и за умението си да успокоява бебета на снимачната площадка, а тя на свой ред описа Тед Макгинли като "толкова мил и топъл" и похвали Блек като една от "талантливите и красиви" сценаристки, които вършат двойна работа на терен. Люк Тени каза, че "няма по-добър куотърбек, няма по-добър капитан на отбора" от "красивия и висок два метра и нещо" Джейсън Сийгъл, който отсъстваше. Макгинли пък сподели, че, гледайки Форд, е научил, че "всеки един човек на терен има значение" - включително този, който ти подава чаша вода, и човекът, който те посреща в 5 сутринта.

Форд говори и за Майкъл Джей Фокс, който се появява в новия сезон на "Shrinking" в три епизода. Това е силен актьорски избор, тъй като Фокс се бори с болестта на Паркинсон от 1991 г., а героят на Форд в сериала също минава през нея.

"Беше малко плашещо, когато си помислих за това, защото аз представям персонаж с Паркинсон, а Майкъл, разбира се, има истинския. Винаги съм усещал истинска отговорност да разкажа тази част от историята правилно. Но Майкъл е изключителен, щедър и прекрасен човек - не го познавах изобщо и имах шанс да го опозная, работейки по този сериал. Да работя с него беше невероятно преживяване. Той има толкова силно присъствие - грация, кураж и непоклатимост - и се надявам част от това да ми помогне да оцветя образа. Това е сериозната част. Но имаше и забавната. Беше извънредно преживяване за всички ни да бъдем с Майкъл и да видим как прави това, което прави. И е толкова смешен също", каза Форд.