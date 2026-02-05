IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 157

Бащата милиардер на Никола Пелц коментира враждата ѝ със семейство Бекъм

Това се случва след язвителното изявление на зет му Бруклин срещу собствените му родители Дейвид и Виктория Бекъм

05.02.2026 | 21:07 ч. 6
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Бащата милиардер на Никола Пелц, Нелсън, наруши мълчанието си относно враждата между Бруклин Бекъм и родителите му Виктория и Дейвид Бекъм.

Зетят на Нелсън, 26-годишният Бруклин, публикува в Instagram в края на миналия месец позиция, че не желае да се сдобрява с родителите си, а именно с 51-годишната си майка – прочутата дизайнерка Виктория Бекъм, нито пък с 50-годишния знаменит бивш футболист – сър Дейвид Бекъм.

Той дори спомена индиректно, че не желае да се помирява и с братята си Ромео и Круз, които са заели страната на родителите си.

Бруклин обвини Виктория и Дейвид, че умишлено са се опитвали да разрушат връзката му с 30-годишната му съпруга, тъй като не са я харесвали.

83-годишният бизнес магнат реши все пак да проговори за семейната драма, докато участваше в сесия с въпроси и отговори на събитието Invest Live в Уест Палм Бийч на WSJD във вторник.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Никола Пелц
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem