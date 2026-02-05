Бащата милиардер на Никола Пелц коментира враждата ѝ със семейство Бекъм

Бащата милиардер на Никола Пелц, Нелсън, наруши мълчанието си относно враждата между Бруклин Бекъм и родителите му Виктория и Дейвид Бекъм.

Зетят на Нелсън, 26-годишният Бруклин, публикува в Instagram в края на миналия месец позиция, че не желае да се сдобрява с родителите си, а именно с 51-годишната си майка – прочутата дизайнерка Виктория Бекъм, нито пък с 50-годишния знаменит бивш футболист – сър Дейвид Бекъм.

Той дори спомена индиректно, че не желае да се помирява и с братята си Ромео и Круз, които са заели страната на родителите си.

Бруклин обвини Виктория и Дейвид, че умишлено са се опитвали да разрушат връзката му с 30-годишната му съпруга, тъй като не са я харесвали.

83-годишният бизнес магнат реши все пак да проговори за семейната драма, докато участваше в сесия с въпроси и отговори на събитието Invest Live в Уест Палм Бийч на WSJD във вторник.

