Става сериозно: Зоуи Кравиц ще придружава Хари Стайлс на турнето му

Заедно са от лятото

06.02.2026 | 22:06 ч. 1
Хари Стайлс се подготвя за музикалното си турне, което ще продължи от май до декември 2026 г.
И се смята, че приятелката му Зоуи Кравиц планира да го придружи на колкото се може повече концерти.

Явно връзката е сериозна.

"И двамата имат заети графици, които невинаги съвпадат. Когато има смисъл, тя може да се присъедини към него на турнето.", коментира източник на "People".

"Те изглеждат много сериозни и са фокусирани над това да направят приоритет времето заедно. Също изглежда, че те са създали живот заедно, на които истински се наслаждават", казва друг източник.

звезди Хари Стайлс Зоуи Кравиц двойка връзка турне
