Става сериозно: Зоуи Кравиц ще придружава Хари Стайлс на турнето му

Хари Стайлс се подготвя за музикалното си турне, което ще продължи от май до декември 2026 г.

И се смята, че приятелката му Зоуи Кравиц планира да го придружи на колкото се може повече концерти.

Явно връзката е сериозна.

"И двамата имат заети графици, които невинаги съвпадат. Когато има смисъл, тя може да се присъедини към него на турнето.", коментира източник на "People".

"Те изглеждат много сериозни и са фокусирани над това да направят приоритет времето заедно. Също изглежда, че те са създали живот заедно, на които истински се наслаждават", казва друг източник.

