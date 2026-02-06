Кристиано Роналдо на 41: От лятната му сватба с Джорджина до бойкота му в „Ал-Насър“

Този четвъртък, на 5 февруари, Кристиано Роналдо навършва 41 години в един горчиво-сладък момент. Преди по-малко от седмица футболистът сподели прекрасен ден с годеницата си Джорджина Родригес, на която подари зашеметяващ Rolex за рождения ѝ ден, в допълнение към безброй букети рози, с които украси дома им.

Дни по-късно обаче бъдещето му в столицата на Саудитска Арабия, Рияд, е несигурно след евентуален сблъсък със собствениците на настоящия му клуб „Ал-Насър“.

Португалският футболист отказа да играе в мача на отбора си в понеделник, а спортната преса предупреждава за евентуален сблъсък с ръководството относно финансовото управление на отбора. Според различни източници, Кристиано е готов да си тръгне от отбора през юни, ако исканията му не бъдат уважени.

Въпреки всичко, 2026 г. може да бъде много специална година за футболната легенда, който все още няма намерение да закача бутонките на закачалката. Кристиано демонстрира ден след ден страстта, която продължава да таи към спорта, който е определил живота му. През лятото нападателят ще пътува с националния си отбор, за да се състезава на Световното първенство през 2026 г., за което Португалия се класира и което за първи път ще се проведе в три страни домакини: САЩ, Мексико и Канада.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg