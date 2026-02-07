IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Хали Бери се сгоди за четвърти път, ще се омъжва за приятеля си Ван Хънт

59-годишната звезда показа огромния си годежен пръстен

07.02.2026 | 18:45 ч. 1
Снимка: БГНЕС

59-годишната Хали Бери разкри, че е сгодена за приятеля си Ван Хънт, показвайки огромен пръстен на безименния пръст на лявата си ръка.

Холивудската звезда планира да се омъжи за четвърти път. Сега за мъжа, когото нарича „любовта на живота ми“.

Актрисата разкри голямата новина докато гостуваше в шоуто на Джими Фалън.

Това лято Хали трябва да посрещне и своя 60-и юбилей, така че феновете вече се вълнуват дали празникът ѝ ще съвпадне с венчавката.

Хали и музикантът Ван Хънт са щастливи заедно вече близо шест години. Звездата видимо сияеше, докато показваше огромния си годежен пръстен в „Шоуто на Джими Фалън“ в четвъртък.

В разговор с водещия, Хали каза: „Ами, има известно объркване, че той ме е помолил да се омъжа за него, а аз съм му отказала. Не, това не е така. Не му казах „Не“. Просто нямаме определена дата за сватба.“

Тя добави: „Но разбира се, че казах „Да“ и ще се омъжа за него!“

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Тагове:

Хали Бери
Новини
