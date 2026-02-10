Венера в Риби - какво чака зодиите?

Планетата на любовта, романтиката и красотата Венера влезе във водния знак Риби, познат като чувствителен, емоционален, любвеобилен, със силна интуиция. Така че - периодът носи романтика, емпатия, мечтателност, истинска любов и копнежи. Венера е в Риби от 10-и февруари до 6-и март. Ето какво да очаква всяка зодия от периода, според "Nssg-club".

Овен

Транзитът ги подканя да забавят темпото и да се вгледат във вътрешния си свят. Полезен период, в който по-добре ще разберат своите емоции, желания и дори неразрешените ситуации, и то бързо.

Телец

Благоприятен период за приятелства и споделени проекти. Социалните връзки стават по-дълбоки и доста по-значими. Особено - ако успеят да намерят мотивацията по-често да излизат от дома си.

Близнаци

Фокусът се измества върху професионалния им живот. Близнаците може да получат важни признания, похвали и да подобрят своя публичен имидж. Нека контролират навика си да клюкарстват.

