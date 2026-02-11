Китайска Нова година – 4 зодии трябва да забавят темпото

Китайският календар е лунно-слънчев календар, който се основава както на фазите на Луната, така и на орбитата на Земята около Слънцето. Традиционният китайски календар се използва за религиозни цели, фестивали и за селско стопанство. За разлика от повечето други календари, китайският календар не брои години в безкрайна последователност.

Празнуването на Нова година е съсредоточено около премахването на лошото и старото и посрещането на новото и доброто. Това е време за поклонение на предците, прогонване на злите духове и молитва за добра реколта.

Китайската Нова година 2026 е годината на Коня и започва на 17 февруари.

Хороскопът за китайската Нова година 2026 може да донесе повече късмет на определени зодиакални знаци, докато на други се издават фини предупреждения. Няколко зодии са предупредени да „забавят темпото“ или ще се изправят пред неуспехи през 2026 г.:

А ето и кои 4 знака трябва да „забавят темпото“ или да са нащрек за трудности:

Плъх

(родените през 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 г.)

Годината на Коня е точно срещу Плъха в зодиакалния цикъл, така че очаквайте година, в която ще се чувствате сякаш плувате срещу течението. Възникват предизвикателства, но те също така носят ценни уроци за устойчивост.

Умната природа на Плъха и неговата адаптивност обаче остават несравними. С търпение и стратегия ще откриете светли пролуки от възможности и благословии.

Това време традиционно се нарича „година на сблъсък“, което означава, че нещата може да изглеждат малко неравни понякога. Ако запазите спокойствие, мислите напред и запазите позитивно отношение, все пак можете да имате прекрасна и възнаграждаваща година.

Вол

(родените през 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 г.)

Тази година е добре да обърнете голямо внимание на здравето си. Проблеми с храносмилането, сърдечносъдовата система и сърцето могат да се появят, ако се натоварвате твърде много. Балансът е ключов, трябва да се придържате към редовно хранене и да дадете приоритет на почивката. Волът процъфтява, когато рутината е стабилна.

Финансите показват умерена стабилност и бързите печалби, които изглеждат изкушаващи, може да са скрити капани. Вместо това, трябва да се облегнете на естествената си дисциплина и да избягвате преекспонирането. Трябва да мислите за тази година като за поглед напред към бъдещето, а не като за преследване на мигновени награди.

Дори в трудна година имате вътрешна сила и полезни звезди, които ви водят. Продължете напред внимателно, поддържайте връзка с тези, които наистина ви подкрепят, и се грижете добре за здравето и сърцето си.

