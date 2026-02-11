И Скарлет Йохансон стана част от драмата между Лайвли и Балдони

Аудио от нечуван досега запис замеси и Скарлет Йохансон в продължаващата съдебна битка около "Никога повече" ("It Ends With Us") между Джъстин Балдони и Блейк Лайвли.

Записът, който идва от режисьорката Клеър Айюб, показва как съоснователят на Wayfarer Стив Сароуетц буквално прелива от възторг за работното си преживяване с бившата съпруга на Райън Рейнолдс, докато я сравнява с Лайвли.

"Обожавам тази женска сила. Подкрепихме още един режисьор с първи филм", казал 61-годишният Сароуетц на Айюб, съобщава Us Weekly.

Сароуетц е работил с Йохансон по режисьорския ѝ дебют "Елинор Велика" ("Eleanor the Great"), който излезе миналия септември.

"Една жена на име Скарлет Йохансон? Толкова се вълнувам за нея!", пошегувала се леко Айюб със Сароуетц.

На което милиардерът отвърнал: "Опитваме се да ѝ дадем първия голям пробив. Може би хората ще чуят за нея след това." (Макар че ни е доста позната от години.)

"Тя беше толкова готина, спокойна, овладяна и уверена… и мила. Толкова е интересно, защото работиш с толкова много хора. Почти всички са мили, а после идва и Блейк - тя е напълно различна от всички останали. Не казвам нищо лошо за нея, но е различна. Мисля, че като цяло повечето хора виждат какво правим, виждат, че сме мили, и са мили в отговор. Дори да не са били идеално мили. Просто мисля, че някои хора са пропуснали да се научат да бъдат мили", добавил той.

Айюб преди е работила с Балдони и Wayfarer по филма от 2024 г. "Empire Waist". През септември 2025 г. Айюб подала декларация, в която твърди, че е била подложена на "повтарящи се негативни взаимодействия" и "словесен тормоз" от Балдони и Wayfarer.

Съобщава се, че записът е бил внесен от юридическия екип на Лайвли.

Представители на Лайвли, Балдони и Йохансон не са отговорили веднага на запитванията на Page Six за коментар.

49-годишният Рейнолдс беше женен за Йохансон от 2008 г. до 2011 г. След развода им той сключи брак с Лайвли през 2012 година.

41-годишната Йохансон се е омъжвала още два пъти. През 2014 г. тя се омъжи за Ромен Дориак и в крайна сметка двамата се разделиха през 2017 година. Актрисата от "Отмъстителите" ("Avengers") по-късно се омъжи за настоящия си съпруг - звездата от "Saturday Night Live" Колин Джост, през 2020 година.

Лайвли подаде официален иск срещу режисьора на "Никога повече" през декември 2024 г. за предполагаем сексуален тормоз, ответни действия, нарушение на договор, причиняване на емоционален дистрес, посегателство върху личното пространство и пропуснати доходи. 42-годишният Балдони отвърна с насрещен иск за 400 милиона долара срещу Лайвли и Рейнолдс. Този иск обаче впоследствие беше отхвърлен.

Дата за процеса по делото е насрочена за 18 май 2026 година.