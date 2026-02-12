Италия плати 15 милиона долара за малка ренесансова картина

Италианската държава е закупила картината Ecce Homo на ренесансовия художник Антонело да Месина за 14,9 милиона долара (около 12,6 милиона евро) от международната аукционна къща „Сотбис“, активна на пазара на изкуство, съобщи ArteMagazine.

Потвърждението идва след дни на слухове директно от Министерството на културата с изявление на министър Алесандро Джули: „Министерството на културата потвърждава придобиването на картината Ecce Homo от Антонело да Месина, след изтеклата в пресата информация, потвърдена и от аукционната къща „Сотбис“.

Това е сделка от най-високо културно значение: изчакахме няколко дни, преди да я обявим

от уважение към институциите, отговорни за регистрирането на договора за покупка“, пише "Сега".

Картината представлява малък панел - едва 19,5 на 14,3 см, изрисуван от двете страни, изобразяващ Христос, увенчан с трънения венец, от едната страна, и каещия се свети Йероним сред суров скалист пейзаж от другата. „Творбата представлява уникален пример в художествената панорама на италианския XV век, ключов елемент от стратегията за разширяване и обогатяване на нашето културно наследство, което да бъде предоставено на италианските граждани и посетителите от цял ​​свят“, изтъква министърът на културата Джули.

RaiNews отбелязва, че сега придобитата от Министерството на културата на италианската държава чрез Главната дирекция на музеите картина е сред малкото сигурни творби на художника. Известният историк на изкуството Федерико Дзери (1921-1998) през 1985-а е установил, че това е една от ранните работи на Антонело да Месина, която към тогавашния момент все още не е била описана в литературата за изкуство. Тя е вероятно последната, която досега се е съхранявала в частна колекция.

Ecce Homo (от латински „Ето човека“) е библейска фраза, изречена от Пилат Понтийски при изправянето на разтерзания Исус Христос пред тълпата (Йоан 19:5). Това е класически сюжет в християнското изкуство.