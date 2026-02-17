Необвързаната Нина Добрев впечатли на червения килим

Сезонът на наградите в Холивуд продължава с пълна сила като този уикенд бяха раздадени призовете Film Independent Spirit Awards 2026, които отбелязват най-добрите продукции в независимото кино и телевизия за годината. Наградите се раздадоха в Hollywood Palladium на 15 февруари 2026 г. в Лос Анджелис, Калифорния.

Звезди като Нина Добрев, Кая Гербер и Кирстен Дънст се появиха в най-добрата си форма, за да преминат по червения килим.

Вижте какво носеха любимите ви знаменитости на червения килим.

Българската звезда в Холивуд – Нина Добрев – се появи в оригинална флорална рокля до земята на бранда Carolina Herrera. Звездата от „Дневниците на вампира“ съчета жълто-червената рокля с дълбоко деколте с аксесоари като златен клъч и оригинални обеци.

Номинираната за „Оскар“ австралийска актриса Роуз Бърн присъства на церемонията по връчването на наградите в оригинален тоалет на Loewe. 46-годишната звезда, която наскоро призна, че майчинството ѝ е „трудно“, получи номинация (и награда) за най-добра актриса в главна роля за превъплъщението си в комедийната драма „Ако имах крака, щях да те ритна“.

