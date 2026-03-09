Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Овен

Защитавайте интересите си, но отчитайте и интересите на любимия човек. Така ще успеете с малки компромиси да постигнете големи резултати. Очакват ви различни изкушения и трябва много добре да прецените последствията преди да се впуснете в една или друга авантюра.

Телец

Ще се наложи да се справите с доста конфликтни ситуации с близките си. Причинител ще бъде най-вече любимият човек. Възможно е в провокациите да се включат и роднини на едната или другата страна. Опитайте се да овладеете ситуацията и да направите възможните компромиси без да накърнявате нечии интереси.

Близнаци

Импровизирайте решенията си. Не се занимавайте с битови въпроси, само ще се изнервите. Добре е да споделяте идеите си с любимия човек, да се вслушате в съветите му(й), да разчитате на интуицията и опита си в сложни ситуации.

