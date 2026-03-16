Таро картите за новата седмица са Тройка чаши и Колесницата.

Първата карта е Тройка чаши.

Таро карта Тройка чаши символизира радост, празнуване и емоционално сближаване. Това е карта на приятелство, общност и партньорство, която показва, че щастливите моменти стават по-силни, когато са споделени с другите.

За обикновеното ежедневие Тройка чаши може да означава празненства, събирания, рождени дни, сватби или други поводи за радост и благодарност. Картата напомня колко е важно да ценим хората около себе си, да споделяме успехите си и да участваме активно в общността, която ни подкрепя.

Относно емоциите, Тройка чаши носи усещане за хармония, признание и подкрепа. Тя ни насърчава да изразяваме благодарност, да празнуваме постиженията си и да се наслаждаваме на моментите на радост, които ни свързват с другите.

Източник: Седмична таро прогноза за 16 – 22 март