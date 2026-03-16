Бъди LIVE с Dnes.bg: Спечели награди с филма „Проектът „Аве Мария“

Въпрос: 1 / 1 Какво открива д-р Грейс (Райън Гослинг) в космоса? Нова планета, на която може да съществува човешки живот Извънземен организъм, с която се учи да комуникира Друга космическа мисия, изгубена преди години Астероидна система, която застрашава Земята

Остават броени дни до излизането на екран на „Проектът „Аве Мария“. От 20 март творческото дуо Фил Лорд и Крис Милър („Lego: Филмът“, „Внедрени в час“, „Спайдър-Мен: В Спайди-вселената“) и трикратно номинираният за „Оскар“ Райън Гослинг ни отвеждат на космическа мисия отвъд границите на познатото с вълнуващия фантастичен епос – история за отчаяние и героизъм, за изборите, които определят съдбата на планетата ни, и за човека, готов да се изправи срещу невъзможното. Екранизация по едноимения бестселър ни запознава с Райлънд Грейс – учител по природни науки, който се събужда на борда на космически кораб, без никакви спомени кой е, къде се намира и каква е мисията му. Постепенно Грейс си припомня истината: Земята е изправена пред глобална катастрофа, а той пътува към звездата Тау в съзвездието Кит като последна, отчаяна надежда за спасение на човечеството. Без екипаж и с единствен спътник в лицето на мистериозно извънземно създание, Райлънд Грейс трябва да разкрие тайната на смъртоносната заплаха, за да спаси света.

