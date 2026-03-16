Принцеса Даяна смятала Хари за по-подходящ крал

Принцеса Даяна вярвала, че принц Хари може един ден да стане крал вместо принц Уилям и дори го наричала "добрия крал Хари", разкрива един от нейните близки приятели.

Херцогът на Съсекс, който днес е на 41 години, неведнъж е говорил за това как се е чувствал като "резервният" в британското кралско семейство, като дори озаглави мемоарите си "Резервният" ("Spare") именно заради тази роля.

Според журналиста Ричард Кей, който е бил близък приятел и довереник на покойната принцеса на Уелс, Даяна обаче е имала различни надежди за по-малкия си син, когато той е бил дете. Причината била, че принц Уилям като малък бил много срамежлив. Днешният принц на Уелс може да изглежда уверен и авторитетен, но по думите на Кей това не винаги е било така, пише Daily Express.

В подкаста Palace Confidential на Daily Mail той казва: "Мисля, че Уилям донякъде се оказа изненада. Като млад беше много срамежлив. Със сигурност, докато майка му беше жива, тя ми казваше, че никога не е била убедена, че Уилям иска "най-високия пост", както тя го наричаше. Идеята, че един ден ще носи короната. В съзнанието си тя се подготвяше за възможността именно Хари да наследи баща си."

Кей разкрива още, че Даяна имала специален прякор за по-малкия си син.

"Тя му беше измислила име - наричаше го "добрия крал Хари" - препратка към средновековните времена", казва той.

След това обаче журналистът отправя критика към херцога на Съсекс и казва, че "всички сме доста благодарни", че нещата не са се развили по този начин.

Както знаем, две години след сватбата на принц Хари с Меган Маркъл през май 2018 г., двамата се отказаха от кралските си титли и се преместиха в САЩ - Монтесито, Калифорния. Оттогава отношенията му с няколко членове на семейството се влошиха, включително с брат му, на фона на спорове за охраната и серия от скандални разкрития.

От друга страна, принц Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън се подготвят за бъдещето на трона и изпълняват ключова роля в официалните ангажименти, включително по време на последното държавно посещение на президента Доналд Тръмп във Великобритания.

Ричард Кей казва за наследника: "Общото мнение беше: избрали сме правилния човек. И мисля, че наистина избрахме правилния човек в лицето на Уилям като принц на Уелс." Той допълва: "Това, което ми харесва при него, е че търси различни начини да подхожда към ролята си. Той осъзнава, че някои аспекти на съвременната монархия са остарели и не звучат добре на модерната публика, и мисля, че разбира, че ще трябва да направи големи промени, за да може институцията да оцелее."