Духът на принцеса Даяна преследва Кристен Стюарт

Кристен Стюарт все още мисли за принцеса Даяна и след "Спенсър" ("Spencer"). 35-годишната актриса и режисьор говори за това в ново интервю за The Telegraph, публикувано на 5 февруари, в което признава, че се чувства "преследвана" от покойната принцеса на Уелс.

"Все още е така. Не мога да карам из този град - а и из Париж, ако трябва да сме честни - без да се сещам за нея. Цялата любов, която се изля от тази жена… мога да се разплача за нея във всеки един момент", казва Стюарт за Даяна, която загина след автомобилна катастрофа във френската столица на 36 години през 1997 година.

Стюарт изигра Даяна в драмата от 2021 г. "Спенсър" ("Spencer"), режисирана от Пабло Лараин и по сценарий на Стивън Найт. Филмът си представя как принцеса Даяна преживява Коледа през 1991 г. с кралското семейство, докато бракът ѝ с бъдещия крал Чарлз се разпада.

Говорейки пред The Telegraph, Стюарт казва, че първоначално е сметнала Лараин за луд, задето я е избрал за ролята, но той е вярвал в нея.

"Казах на Пабло, че е луд и вероятно трябва да наеме някой друг, но той отказа да приеме това. Имаше огромни разлики между нея и мен. Статуарното излъчване. Цветът на очите - моите са зелени, тя има прочутите сини очи, които съвпадат с пръстена ѝ. Та аз бях: "Да направим ли годежния пръстен зелен, тогава?", спомня си Стюарт, като добавя, че той ѝ е казал, че става дума за "дух".

Превъплъщението ѝ беше прието възторжено от критиката и ѝ донесе номинация за "Оскар" за най-добра актриса през 2022 година.

Звездата от "Здрач" ("Twilight") допълва, че Лараин е видял "малко припокриване в преживяванията ни" и че е имало "нещо в енергията ми", което според него я доближава до кралската фигура.

"Тя беше откъсната, откъсната до смърт от папараците. И бунтарските ѝ качества ми се струваха толкова отчаяни, толкова млади и толкова уязвими", казва Стюарт.

Тя добавя, че подобно ниво на внимание "в известен смисъл изсмуква душата", и признава, че след края на снимките се почувствала "малко като обвивка", и мисли, че и тя се е чувствала така.

"Това беше смисълът", категорична е Кристен.

В разговор с PEOPLE през 2022 г. Стюарт каза: "Даяна Спенсър караше хората да се чувстват добре. Изградих образа ѝ в период, който беше труден, бурен и тъжен, но тя има и тази неудържима светлина".

"И дори само да се опитам да докосна това - научих много, но конкретно почувствах, че ми беше позволено да израсна като човек. Дори да беше само във въображението ми и да се убеждавах напълно, че изведнъж имам тази суперсила, която тя имаше - да кара хората да се чувстват добре", обяснява тя.