Ед Шийрън проговори за най-лошия ден в живота си

Това е денят, в който открили тумор на съпругата му

16.03.2026 | 20:45 ч.
Ед Шийрън разкри кой е бил най-трудният ден в живота му. 35-годишният певец сподели, че най-лошият му ден е бил през 2022 г.

Тогава съпругата му Чери Сийборн е била бременна с второто им дете и едновременно това - диагностицирана с рак. Това се случва само дни, след като неговият приятел, с когото често работи, Джамал Едуардс, умира от сърдечен арест.

"Чери ми звънна и ми каза, че има рак. Това вероятно беше най-лошият ден.", коментира звездата в подкаста "Friends Keep Secrets".

После казва, че най-лошият ден идва след най-лошата седмица - заради смъртта на Джамал.

