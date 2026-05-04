Как да имате гардероб като от "Дяволът носи Прада" без да се разорите

„Дяволът носи Прада“ през 2006 година определено беше изживяване, което оформи живота ми. Голяма част от причината, поради която се занимавам с медии, по-специално мода и красота, е именно забързаният, динамичен и интересен живот на Миранда Прийстли и Анди Сакс. Именно затова, продължението, което вече може да се гледа в кината, беше една от най-хубавите новини за мен през 2026 година. Радвах се като малко дете на бонбони, че отново ще срещна любимите си персонажи. А и така ще затворя кръга – преди гледах с мечтата да съм на мястото на Миранда Прийстли, а сега вече съм.

През годините между „Дяволът носи Прада“ и „Дяволът носи Прада 2“ определено научих по нещо за модния стил както в градска, така и в професионална среда. Знам кои цветове са подходящи за офиса, каква дължина да е полата, колко копчета от ризата могат да бъдат разкопчани, независимо от жегата навън, и още много. И разбира се, най-важният урок все още звънти в главата ми – флоралните детайли не са нищо новаторско за пролетта.

Работата ми ми помогна да създам и капсулен гардероб, който мога да нося години наред, без да жертвам финансовото си състояние. Вдъхновенията от Анди, Миранда и Емили определено не липсват и тук, въпреки че цените на тоалетите ни определено са много различни. Това обаче по никакъв начин не ми пречи да изглеждам също толкова стилно – доказателство, че парите понякога не са всичко.

Така че, ако искате да изглеждате така, сякаш току-що сте започнали работа в Runway, но без да фалирате, на правилното място сте. Мислете за професионалния стил на Миранда, овластяващите дрехи на Емили и неостаряващите тоалети на Анди, но без етикета на дизайнерска мода. Можете да пресъздадете визиите на любимите си герои, докато в същото време ви останат пари и за обяд с колегите.

Анди

Когато си мисля за Анди, не мога да не се сетя, че тя е била точно като мен – момиче, което мечтае за работа като редактор. Освен това, стилът ни също преминава през едни и същи фази – от нескопосано обличане до пример за елегантност. Двете споделяме и друга любов, освен към медиите, а имено към едноцветните тоалети. Определено има нещо необяснимо шикозно в това да носиш бяла тениска с бял панталон с широки крачоли. На пръв поглед комбинацията е доста семпла, но допълнена от бели токчета с остър връх, тя става професионална и елегантна.

