Таро прогноза за 23 - 29 март

Таро картите за новата седмица са Асо чаши и Обесеният/Висящият.

Първата таро карта е Асо чаши

Таро картата показва, че сега е идеалният момент да отворите сърцето си и да изпитате богатия поток от емоции, достъпен за вас. Вие сте по-възприемчиви към творчески възможности, любящи връзки и дълбоко състрадание към другите. Както всички Асове в таро, тази карта идва като покана. Ще я приемете ли? Ще кажете ли „Да!“. Асо чаши носи потенциал за духовно и емоционално удовлетворение, но само ако го прегърнете с отворено сърце.

В четене на таро карти Асо чаши често се появява, когато сте отворени за творческо изразяване, особено когато можете да позволите на емоциите си да блестят през вашите начинания. Може да се вдъхновите да стартирате нов проект, да започнете някакво обучение. В този момент от живота си се чувствате комфортно с това, което сте, и с радост изразявате тази част от себе си пред другите.

Асо чаши често представлява нова връзка, било то приятелство, нова семейна връзка или разцъфтяваща романтика. За някои от вас тази карта може да показва зачеване, бременност или раждане.

