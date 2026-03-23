Бари Киогън не иска да излиза заради хейта за вида му

Бари Киогън откровено проговори за омразата, с която се сблъсква онлайн, докато звездата продължава да изгрява в Холивуд.

В откровено интервю в петък актьорът от "Солтбърн" ("Saltburn") коментира негативните реакции, които е търпял през годините в кариерата си.

"Има страшно много омраза онлайн. Има страшно много подигравки и нападки за начина, по който изглеждам, и вече минава границата - нали, всеки минава през такива неща... но при мен това ме накара да се дръпна. Накара ме буквално да се затворя в себе си, да не искам да ходя никъде, да не искам дори да излизам навън", каза Бари Киогън в предаването "The Morning Mash Up" на SiriusXM. След това той добави: "Казвам ти го съвсем честно и искрено. Това вече се превръща в проблем."

Киогън, който деактивира профила си в Instagram през 2024 година, обясни, че се е "махнал" от социалните мрежи, но въпреки това понякога все пак проверява как се коментират публичните му появи.

"Все пак съм любопитен човек и ми се иска да вляза в интернет. И ако отида на събитие или се появя някъде, естествено ти се иска да видиш как е било прието. А то не е приятно, нали така?", каза той.

В отговор на въпрос как намира време и пространство, за да се радва на личния си живот, Бари Киогън каза: "Не е нужно да се крия, защото аз вече се крия... Реално изобщо не ходя по места заради тези неща."

Актьорът призна още, че се страхува това отдръпване от публичния живот да не започне да влияе и на работата му като актьор.

"Когато това започне да се просмуква в изкуството ти, вече става проблем", каза той, "защото тогава започваш да не искаш дори да си на екран."

Бари Киогън се тревожи и как всички тези жестоки коментари ще се отразят един ден на малкия му син Брандо, който се роди през 2022 година от връзката му с бившата му приятелка Алисън Сандро.

"Разочароващо е за феновете", каза той и допълва: "Но е разочароващо и че малкият ми син един ден ще трябва да чете всички тези неща, когато порасне."

Коментарите на Киогън за тъмната страна на славата идват, след като той изрази благодарността си към феновете.

"Благословен съм с невероятна фен база и хората навън са толкова мили Наистина е много хубаво, когато правиш Q&A сесии, говориш с хората, можеш да бъдеш с тях, да отговаряш на въпросите им и да им даваш всичко от себе си. Това е хубавата страна на всичко", каза той, цитиран от Entertainment Weekly.

Последният проект на номинирания за "Оскар" актьор е "Peaky Blinders: The Immortal Man" - филмовото продължение на хитовия криминален сериал с Килиън Мърфи, което вече се стриймва в Netflix. Наскоро той участва и в "Престъпление 101" ("Crime 101") редом до Крис Хемсуърт, Марк Ръфало и Хали Бери.

В момента Бари Киогън снима и четирите биографични филма за "Бийтълс" (The Beatles), режисирани от Сам Мендес, който стои зад "Американски прелести" ("American Beauty"). Актьорът ще влезе в ролята на Ринго Стар, а до него ще бъдат Харис Дикинсън като Джон Ленън, Пол Мескал като Пол Маккартни и Джоузеф Куин като Джордж Харисън. Премиерата на филмите е насрочена за април 2028 година.