Непредсказуеми финансово: Пет зодии, които харчат пари "като луди"

Парите идват и си отиват, но при някои зодии това се случва много по-бързо. Те често купуват импулсивно, харчат за неща, които не им трябват, и после се чудят къде са изчезнали парите им.

Ето кои са петте зодии, които най-често попадат в този капан.

Овен

Овните са импулсивни по природа и това важи и за финансите им. Ако нещо им хареса – те го купуват веднага, без да мислят дали наистина им е нужно. Обичат новите неща, модерните джаджи и дрехите, които правят впечатление. Проблемът е, че ентусиазмът им трае кратко, а портфейлът им страда.

Близнаци

Близнаците лесно се изкушават от всичко ново и интересно. Те често харчат пари за дребни, но напълно ненужни покупки – аксесоари, козметика, подаръци без повод, приложения и дребни удоволствия. На пръв поглед сумите не изглеждат големи, но накрая парите просто изчезват.

Лъв

Лъвовете обичат лукса и вниманието. Те са склонни да харчат повече, отколкото могат да си позволят, само за да изглеждат добре или да впечатлят някого. Скъпите дрехи, ресторанти и подаръци са тяхна слабост. Проблемът е, че след това често остават без пари до следващата заплата.

Стрелец

Стрелците не обичат да мислят за пари – те обичат да живеят. Пътувания, забавления, импулсивни решения и покупки в последния момент са нещо напълно нормално за тях. Те не са лоши хора – просто не умеят да планират бюджета си и често харчат всичко наведнъж.

Риби

Рибите са емоционални и често харчат пари, когато са тъжни, ядосани или просто им е скучно. Те купуват неща, които ги карат да се чувстват по-добре – дрехи, сладкиши, декорации, козметика. За съжаление, тези покупки рядко са полезни и често са напълно безсмислени.