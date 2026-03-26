Десетки бахамски акули са надрусани с кокаин, кофеин и болкоуспокояващи

Акули на Бахамите са дали положителни проби за вещества, включително кокаин, кофеин и болкоуспокояващи, според ново проучване, което бие тревога за нарастващите нива на замърсяване на морската среда.

Откритието е още по-тревожно, защото е направено в район, който доскоро се смяташе за един от "най-чистите" в света, пише Science Alert.

Откриването на такива вещества в тропически район, често смятан за чист и незасегнат, повдига въпроси, предполагайки, че има все по-малко места на Земята, където фауната е в безопасност от човешкото влияние.

"Фармацевтичните продукти и незаконните наркотици все по-често се разпознават като замърсители, пораждащи ново безпокойство в морската среда, особено в райони, претърпяващи бърза урбанизация и развитие на туризма", съобщават изследователите в публикуваното проучване. "Техният продължаващ приток представлява риск не само за морското биоразнообразие, но и за човешкото здраве, чрез консумация на морски дарове и излагане по време на развлекателни дейности."

Анализи на 85 акули

Изследователският екип анализира кръвни проби от 85 акули, уловени близо до остров Елеутера, един от най-отдалечените райони на Бахамите. От тях 28 са имали следи от наркотици в организма си.

Кофеинът е най-често откриваното вещество, но две акули са дали положителни проби за кокаин. Изследователите смятат, че може да са отхапали опаковки с наркотика, които са били изхвърлени във водата.

"Те хапят неща, за да ги изследват и в крайна сметка биват изложени на риск", обясни биологът Наташа Восник от Федералния университет в Парана, Бразилия.

Замърсяването е основната причина

Акулите са били уловени близо до популярни туристически зони за гмуркане и круизи. Възможен източник на замърсяване са непречистените отпадъчни води от лодки, както и градското развитие и интензивният туризъм.

Това е първият път, когато кофеинът е открит в акули в световен мащаб, и първият път, когато кокаинът е идентифициран в акули на Бахамите. Други открити вещества са болкоуспокояващите ацетаминофен и диклофенак.

Експертите са все по-загрижени за въздействието на тези вещества върху морския живот. Въпреки че точните ефекти все още не са напълно известни, анализът на метаболитните показатели показва, че експозицията може да доведе до повишен стрес и по-висок разход на енергия, тъй като организмите се опитват да елиминират токсините.

Проучването подчертава необходимостта от по-строги мерки по отношение на управлението на отпадъчните води, особено в туристическите райони, но също така и необходимостта от по-нататъшни изследвания, за да се разбере мащабът на явлението.

"Откритите замърсители представляват разнообразна група биологично активни съединения с потенциал да повлияят на основните физиологични процеси на морските организми", отбелязват изследователите. "Това е първият доклад за такива замърсители и възможните свързани с тях физиологични ефекти при акулите на Бахамските острови, подчертавайки спешната необходимост от справяне със замърсяването на морето дори в екосистемите, които преди са се считали за незасегнати."