Пол Маккартни издава нов албум, вдъхновен от детството му в Ливърпул

Пол Маккартни обяви излизането на първия си албум от шест години – The Boys of Dungeon Lane, описан като „колекция от разкриващи проблясъци“ към спомени, които досега не са били споделяни, предаде Би Би Си.

Албумът е вдъхновен от детството на Маккартни в следвоенен Ливърпул и носи името на улица в квартала „Спийк“ (Speke), където младият музикант прекарва времето си край река Мърси. Първият сингъл – Days We Left Behind, дебютира по Би Би Си Радио Мърсисайд и носи носталгично настроение, с текстове за променящия се град и спомените, които остават, съобщава Би Би Си.

The Boys of Dungeon Lane ще бъде 19-ият солов албум на музиканта. Предишният – McCartney III, беше записан почти изцяло самостоятелно по време на локдауна, предава БТА.

Новият проект е създаден в сътрудничество с продуцента Андрю Уат, работил с имена като Ози Озбърн и „Ролинг Стоунс“. Маккартни дори е свързал Уат с „Ролинг Стоунс“ преди завръщането на британската група с албума Hackney Diamonds през 2023 г., допълва Би Би Си.