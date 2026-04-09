Велики четвъртък е: На Тайната вечеря Христос причастява апостолите

Велики четвъртък е. В средата на страстната седмица дните стават все по-тежки и тъжни за християните - защото предстоят мъките и кръстната смърт на Иисус Христос.

Днес църквата припомня за Тайната вечеря, на която Спасителят установява Тайнството евхаристия - или светата литургия, като причастява апостолите. След вечерята те отиват в Гетсиманската градина, където Христос се молил до идването на неговия предател Юда.

На Велики четвъртък в храмовете се четат дванадесетте евангелски откъса, които разказват за Христовите страдания. На този ден духовниците изнасят кръста от олтара, което символизира носенето му от Христос към Голгота.

Велики четвъртък е ден със силна енергия. Традициите повеляват преди изгрев слънце да се боядисат великденските яйца. Първото яйце трябва да бъде червено, като с него се докосват бузите или челото за здраве. Някои спазват традицията то да се постави до иконата в дома и да престои до следващия Великден.

Това не е обикновен четвъртък. Това е денят на Тайната вечеря, на последното събиране на Христос с учениците му, на смирението и предателството, които предвещават най-драматичните събития в християнската история.

Какво се отбелязва на Велики четвъртък

Според Евангелието, именно на този ден Исус Христос измива нозете на апостолите – жест на смирение и любов. Установява и тайнството на причастието – хлябът и виното като символи на тялото и кръвта му.

Вечерта завършва с предателството на Юда – момент, който променя хода на историята.

В българската традиция Велики четвъртък е ден за действие. Ден, в който домът трябва да засияе, а ритуалите да се изпълнят точно.

Боядисване на яйца

Първото яйце задължително е червено. С него се прави кръстен знак върху челата на децата за здраве. След това яйцето се поставя до иконата – пазител на дома до следващия Великден.

Месене на козунак

Ароматът на ванилия и топъл хляб изпълва къщите. Козунакът не е просто храна – той е символ на празника, на възраждането и новото начало.

Посещение на църква

В храмовете се отслужва едно от най-дълбоките богослужения – четат се 12-те евангелия за страданията Христови.

Традицията не е само в това какво да направиш, но и какво да избегнеш:

Не се върши тежка работа след обяд – денят преминава в смирение

Не се пере и не се шие – символично се избягва „боденето“ и страданието

Не се карат и не се изричат тежки думи – вярва се, че думите имат сила

Не се пропуска боядисването на яйцата – това се смята за лош знак

Има поверие, че ако на този ден вали дъжд, времето ще е лошо чак до юни.

Старо поверие гласи, че щом се събудите на Велики четвъртък, трябва да погледнете през прозореца – ако видите деца, това ще е на късмет. А ако видите възрастни хора – очакват ви трудности.