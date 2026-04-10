Стефано Габана сдаде шефския пост в модната къща

Той и Доменико Долче са създателите ѝ

10.04.2026 | 14:30 ч.
Доменико Долче и Стефано Габана. Снимка: БГНЕС/ЕРА

Стефано Габана се оттегли от ръководния си пост в модната къща, която създаде заедно с Доменико Долче, предаде Асошиейтед прес, като цитира съобщение на компанията.

Оставката на Габана е в сила на 1 януари, се отбелязва в изявлението. Компанията определя това като „естествено развитие на организационната й структура и управление“.

63-годишният Стефано Габана ще продължи да изпълнява творческите си ангажименти в модната къща, се посочва в съобщението.

Стефано Габана присъстваше на последното модно ревю през февруари в Милано, а Мадона беше сред гостите на първия ред. И той, и Доменико Долче лично я поздравиха, припомня Асошиейнед прес.

