Аura води Mestiza в София за горещо електронно шоу

Aura представя Mestiza - енигматичното испанско дуо ще сгорещи страстите в София с екзотичен електронен лайв на 11 декември в "Интер Експо Център". В събитието ще се включат още DJ Diass и Dimo BG, които ще допълнят енергията на вечерта със собствен стил и селекция. Билетите вече са в продажба в мрежата на Ticket Station на цени от 66 евро.

Mestiza е проект на Пити Бернад и Бела, създаден през 2021 г. след години приятелство и съвместни изяви. В него двете обединяват усилия, за да предложат съвременен прочит на традиционните испански звуци, съчетавайки електронна музика с фламенко влияния. Техният звук бързо набира популярност и ги отвежда до сцени по целия свят - от Барселона и Тулум до Дубай, Маями и Лондон. Това лято талантливите испанки поемат контрола над неделните вечери в Hï Ibiza с пълна 19-седмична резиденция. Така те се превръщат в първите жени, които оглавяват цял сезон в програмата на клуба, обявяван за №1 в света през последните години.

На 10 април Mestiza издаде втория си авторски албум "Spanish Chica", който бележи ключов момент в развитието на дуото и показва истинското му лице. Проектът е резултат от продължителна работа и развива характерното звучене на Mestiza - смес от фламенко влияния, електронна енергия и нюанси, вдъхновени от различни култури.

Вечерта на 11 декември обещава дълги часове, изпълнени с танци и емоции, а преди и след Mestiza зад пулта ще застанат две от най-популярните имена на българската сцена - DJ Diass и Dimo BG.

DJ Diass е сред най-бързо развиващите се клубни артисти в България през последните години. Неговата музика, белязана от дълбочина и емоция, го отвежда до сцените на едни от най-добрите фестивали и клубове по света. Към него ще се присъедини Dimo BG, чиито емблематични сетове съчетават афро и мелодичен хаус с мултикултурни елементи. Последователната му работа като диджей и продуцент го утвърждава като един от най-бързо развиващите се електронни артисти на европейската сцена в момента.

Билетите за шоуто на Mestiza са в продажба в мрежата на Ticket Station на цени от 66 евро за стандартен и 99 евро за VIP билет.

Гостуването на Mestiza е част от серията събития под шапката на Aura Festival, чието второ издание през юни тази година ще събере на живо в София някои от най-горещите имена на световната сцена. Между 19 и 21 юни Sofia Airport Park ще посрещне артисти като Alok, Armin van Buuren, Dimitri Vegas, Mahmut Orhan, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, 999999999 и още десетки международни имена.