Най-вдъхновяващите мисли на Екхарт Толе

„Повечето хора се отнасят към настоящия момент така, сякаш той е пречка, която трябва да преодолеят, за да стигнат до някакъв бъдещ момент. Но бъдещето никога не идва. Животът е винаги Сега. Целият ви живот се развива в това постоянно „сега“

Знаете ли чия е тази мисъл? На Екхарт Толе. Той е смятан за една от най-влиятелните личности на нашето време. Автор е на редица книги за мотивация и трансформацията на човешкото съзнание. Неговите лекции, това което пише, е определяно като мост между древната мъдрост и модерната психология, предлагайки на съвременния човек нещо по-ценно от успеха, а именно свобода от собствения му ум.

Споделяме няколко вдъхновяващи мисли на Екхарт Толе.

1. За егото и настоящия момент

„Егото винаги вярва, че следващият момент е по-важен от този сега. То си казва: „Когато постигна това“ или „Когато отида там“, тогава ще бъда добре. Но истината е, че ако не можете да бъдете добре сега, няма да бъдете добре и тогава.“

„Егото е съпротива срещу това, което е. То се нуждае от конфликт, за да съществува – то или се оплаква от нещо, или се бори с някого, или съжалява за миналото. Когато приемете настоящия момент напълно, Егото няма за какво да се хване и просто започва да се разтваря.“

2. За причината за нещастието

„Основната причина за нещастието никога не е ситуацията, а вашите мисли за нея.“

„Осъзнайте мислите, които са в главата ви сега. Отделете ги от ситуацията, която винаги е неутрална. Тя е такава, каквато е.“

„Вместо да добавяте истории към преживяванията си, просто ги наблюдавайте. Това е разликата между страданието и покоя.“

3. За приемането на съдбата

„Животът ще ви даде преживяването, което е най-полезно за еволюцията на вашето съзнание. Как да разберете, че това е преживяването, от което се нуждаете? Защото това е преживяването, което имате в момента.“

„Приемайте всичко така, сякаш вие сте го избрали. Тогава животът започва да работи за вас, а не срещу вас.“

„Предаването е чисто вътрешно явление. То не означава да не действате, а да действате без вътрешна съпротива.“

Източник: Най-въздействащите мисли на Екхарт Толе за щастието, егото и стреса