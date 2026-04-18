Лекар: Янка Рупкина не е изписана от болницата в кома

Янка Рупкина не е била изписвана от болницата в кома. Състоянието й е било подобрено и стабилизирано. Това заяви неврологът УМБАЛ "Св. Анна" - София Филип Алексиев, който коментира реакциите около смъртта на голямата певица.

"Самият случай като лекар не мога да го коментирам в детайли, доколкото лекарската тайна не го позволява. Въпросът е, че в социалните мрежи излязоха коментари на хора, които нямат нищо общо с истината за изписването на жената от болницата. Със сигурност мога да кажа, че не е била изписана в кома. В кома човек не се изписва. Комата е дълбоко и тежко нарушение на нивото на съзнанието, което носи съответните рискове за пациента и за да изпишеш някой в кома, това е практически невъзможно. Състоянието беше преценено като стабилно. Когато стигнем до определено стабилно състояние, гледаме да не вредим повече, отколкото помагаме. При нас има голям риск от вътреболнични инфекции. Това означава, че ако един пациент лежи тук повече, отколкото може да направим нещо за него в рамките на активното лечение, се покачва рискът от вторични инфекции, което може да влоши общото състояние", разказа той пред България днес.

Д-р Алексиев отрича и твърденията, че е имало лошо отношение към Рупкина или близките й

"Имаме определен протокол, по който даваме сведения на близките. Казваме какво е общото състояние на пациента по отношение на съзнанието, каква ни е работната диагноза и какви са очакванията ни. Казваме каква е диагнозата още при приемането на пациента. Разясняваме, ако е пациент с исхемичен инсулт, дали може да му бъде приложено специфично решение като тромболиза, което в този случай направихме, за да увеличим шанса за възстановяване. Дали възстановяването ще е добро, е въпрос на много обстоятелства, но някой да тръгне с грубо отношение - това не се случва", обясни той.

Д-р Филип Алексиев е невролог с повече от 20 години опит. Завършва медицина в Карловия университет Прага, Чешка република, през 2005 г., а през 2010 г. придобива специалност "Нервни болести". Специализирал е в Швейцария. От 2022 г. завежда Отделението за интензивно лечение на неврологични заболявания към Клиника по нервни болести на УМБАЛ "Св. Анна" - София. Председател е на Българското дружество по инсулт.