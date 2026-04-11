IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 43

Сбогувахме се със славея на Странджа Янка Рупкина ВИДЕО

Златка Ставрева: Ще я запомним жизнерадостна и всеотдайна

11.04.2026 | 14:03 ч. 6

България се сбогува с гласа на Странджа - народната певица Янка Рупкина. Жената, превърнала народната песен в мост между България и света. 

Поклонението пред голямата певица беше в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Бургас. 
Още от сутринта десетки хора се стекоха, за да ѝ кажат последно сбогом. Стотици се простиха със славея на Странджа с цветя и спомени.  

"Калиманку, Денку" - песента, в която Янка Рупкина остави душата си. Стотици се простиха със славея на Странджа с цветя и спомени.  

Коя беше Янка Рупкина?

"Янка Рупкина е велика, световна и известна българска народна певица, която наистина прослави Странджа. И ние трябва да я запомним такава. Жизнерадостна, мъдра, всеотдайна. Винаги с вяра в доброто", каза народната певица Златка Ставрева.

Пред Bulgaria ON AIR народният певец Костадин Михайлов каза, че за него тя е не само една от най-големите певици на Странджа и България, но и много добър човек.

Родена през 1938 година в странджанското село Богданово, Рупкина тръгва от Бургас като медицинска сестра, но музиката я избира. 

Солистка на ансамбъла към БНР, по-късно част от трио "Българка". Пее на световните сцени и работи с имена като Кейт Буш и Джордж Харисън. 

В нейните песни Странджа звучеше тихо, но силно, дълбоко и истински.

След кратко боледуване, народната певица почина на 7 април на 87-годишна възраст, но завеща глас, който никога няма да бъде забравен.

Вижте повече в репортажа.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Янка Рупкина народна певица Странджа погребение Бургас
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem