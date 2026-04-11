Сбогувахме се със славея на Странджа Янка Рупкина ВИДЕО

България се сбогува с гласа на Странджа - народната певица Янка Рупкина. Жената, превърнала народната песен в мост между България и света.

Поклонението пред голямата певица беше в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Бургас.

Още от сутринта десетки хора се стекоха, за да ѝ кажат последно сбогом. Стотици се простиха със славея на Странджа с цветя и спомени.

"Калиманку, Денку" - песента, в която Янка Рупкина остави душата си.

Коя беше Янка Рупкина?

"Янка Рупкина е велика, световна и известна българска народна певица, която наистина прослави Странджа. И ние трябва да я запомним такава. Жизнерадостна, мъдра, всеотдайна. Винаги с вяра в доброто", каза народната певица Златка Ставрева.

Пред Bulgaria ON AIR народният певец Костадин Михайлов каза, че за него тя е не само една от най-големите певици на Странджа и България, но и много добър човек.

Родена през 1938 година в странджанското село Богданово, Рупкина тръгва от Бургас като медицинска сестра, но музиката я избира.

Солистка на ансамбъла към БНР, по-късно част от трио "Българка". Пее на световните сцени и работи с имена като Кейт Буш и Джордж Харисън.

В нейните песни Странджа звучеше тихо, но силно, дълбоко и истински.

След кратко боледуване, народната певица почина на 7 април на 87-годишна възраст, но завеща глас, който никога няма да бъде забравен.

Вижте повече в репортажа.