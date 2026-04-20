БНБ пуска днес сребърна монета "150 години от Априлското въстание"

От днес, 20 април, Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение сребърна колекционерска монета на тема “150 години от Априлското въстание” с номинална стойност 10 евро, от серията “Българско възраждане”. Цената на монетата при пускане в обращение е 144 евро (281,64 лв.).

Монетата ще бъде продавана на четири каси в централната сграда на БНБ в София, пл. “Княз Александър I” №1 и на четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. “Михаил Тенев” №10. Всеки клиент ще може да купи от касите на БНБ само по една монета, независимо дали купува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице.

За покупка на сребърната монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, купи монета от касите на БНБ, той няма право да купи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на хора, които не са навършили 18 години.

До края на работния ден на 20 април новата монета ще бъде предоставена от БНБ на “Инвестбанк”, “Първа инвестиционна банка”, “Тексим Банк”, “Токуда Банк” и “Централна кооперативна банка” за продажба в техни офиси и клонове, както и на “Монетен двор” ЕАД.