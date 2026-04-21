Сури на 20: Как живее след 14 години отчуждение с баща ѝ Том Круз

На 18 април през 2006 г. се роди Сури Круз, дъщерята на Том Круз и Кейти Холмс. Още преди появата ѝ на този свят се очакваше тя да се превърне в холивудска особа. Дебютният ѝ портрет, нашумяла корица на Vanity Fair, се превърна в световна сензация, когато тя беше едва на шест месеца.

Сияещият Том сподели по това време, че са се спрели на името "Сури" много преди дори да знаят пола на бебето, просто защото и двамата с Кейти са имали чувството, че ще имат момиче. Изборът бил изпълнен със символика, носейки двойно значение, което резонира с двойката: "принцеса" на иврит и "ярка червена роза" на персийски.

Източник: Tialoto.bg