Шер шокирана, има внучка на 15 г.

Шер май е станала баба. Певицата, която през май ще навърши 80 г., в момента се приспособява към това да бъде баба.

15-годишно момиче е нейна внучка.

Изпълнителката останала без думи, когато разбрала, че 49-годишният ѝ син Илайджа Блу Олман е баща на тийнейджърка.

Твърдението е направено в интервю за "The Sun", което Кейти Едуардс е дала. Тя е майката на въпросното 15-годишно момиче и споделя, че таткото е Илайджа. Тийнейджърката се казва Евър.

Кейти е бивш модел. А сега управлява център за спасяване на коне.

Дамата твърди, че е забременяла през 2010 г. - след кратка връзка със сина на Шер. Но споделя, че той "никога не е искал да бъде родител".

"Шер се свърза с мен миналия юни и попита дали това е вярно, така че аз трябваше да призная. Тя каза, че е чула нещо за това от Илайджа през 2021 г., но не знае дали са просто луди приказки. Когато тя чу новините, тя беше безмълвна", коментира Кейти Едуардс.

