Когато детето е тийнейджър, а вие навлизате в менопауза – 5 стратегии за оцеляване

Нека наречем ситуацията каквато е – перфектна буря. Вашата дъщеря или син се справя с промени в настроението, бунт, кризи на идентичността и отчаяна нужда от независимост. Междувременно вашето собствено тяло организира свой собствен бунт: горещи вълни, безсънни нощи, мозъчна мъгла, раздразнителност и хормонални колебания, които ви карат да се чувствате като непознати за себе си. И двамата живеете под един покрив и никой от вас не е спал добре. Резултатът? Сблъсъци за мръсни чинии, тряскащи врати и сълзи и от двете страни. Но ето тайната, която никой не ви казва: не е нужно този период да разруши връзката ви. Всъщност с правилните стратегии можете да я преживеете заедно, и дори да се сближите. Кои са те?

Назовете слона в стаята

Тийнейджърите са самовлюбени по природа, а не по избор. Вероятно нямат представа, че изпитвате горещи вълни, нощно изпотяване или промени в настроението. За тях просто „се държите неразумно“.

Нарушете мълчанието. Седнете в спокоен момент и кажете: „Искам да знаеш, че преминавам през менопауза. Това означава, че хормоните ми се променят и понякога съм раздразнена или уморена без причина. Не е твоя вината, нито е моя. И двамата преминаваме през промени в момента.“ Тази проста честност превръща споровете от лични атаки в споделени предизвикателства.

Създайте споразумение за „бутон за пауза“

Когато двама души са хормонално заредени, рационалният разговор излита през прозореца. Съгласете се за кодова дума или жест, който всеки от вас може да използва, за да прекъсне връзката. Може да каже „ананас“, да вдигне ръка или просто „Имам нужда от пет минути“. Правилото е: когато някой прекъсне връзката, и двамата се разделяте в отделни стаи за 10-15 минути.

Без последващи думи, без последни думи. Използвайте това време, за да дишате, да пиете студена вода (за вас) или да слушате музика (за тях). След паузата можете да се върнете към разговора – или да се съгласите да го прекратите напълно. Този трик предотвратява 80% от ненужните кавги.

Намалете очакванията си (радикално)

Къщата ви няма да е перфектна. Вашият тийнейджър ще оставя чинии в мивката. Ще се сърдите за малки неща. Оставете фантазията за спокойни, подредени вечери и уважителни разговори всеки ден. Вместо това се стремете към „достатъчно добро“. Избирайте битките си. Ако децата се приберат навреме и оценките им са добри, може би игнорирайте разхвърляната стая.

Ако получите гореща вълна по време на сериозен разговор, кажете; „Имам нужда от вентилатор и минутка“, вместо да се напъвате. Режимът на оцеляване не е провал – това е мъдрост.

Източник: Когато детето е тийнейджър, а вие навлизате в менопауза – 5 стратегии за оцеляване