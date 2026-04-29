Цветен френски маникюр: 5 красиви идеи

В епоха, когато носталгията по модата и красотата от 2000-те години е на най-високо ниво, не е изненадващо, че класическият френски маникюр, с неговите познати бели връхчета и розова-нюд основа, се завръща.

Но знаете ли какво друго е модерно? Идеи за цветни френски нокти. От ярък контраст до цветни палитри и вдъхновени от плодове дизайни, дъгата прониква в тази обикновено неутрална тенденция за маникюр.

Вижте 5 цветни идеи за френски нокти, които да опитате. Добрата новина? Има вариант за почти всеки вкус.

Дъга по ноктите

Тази цветна идея за френски маникюр веднага привлече вниманието и напълно основателно я поставяме на първо място. Вместо да се ограничавате само до един цвят, обикновено бял, този дизайн ви показва, че френският стил може да бъде разнообразен и интересен. Пръстите ви ще заприличат на бонбони Skittle и ще бъдат също толкова желани. Бъдете разнообразието във вашата момичешка група и демонстрирайте уникалност, която ще вдъхнови всеки.

За да създадете визията, започнете с лакирането на неутрална основа, след което отделете върха от нея чрез самозалепваща се лента, за да избегнете размазване. Изберете цвят за всеки нокът и лакирайте смело. Когато лакът е изсъхнал, вземете тънка четка и я потопете в малко по-тъмен нюанс на вече избраните цветове, за да създадете малка линия между основата и върха.

Боровинкова лимонада

Пролетните температури обикновено ни подтикват да жадуваме за нещо освежаващо и студено. Освен айс кафетата, обичаме лимонадите с различни вкусове. Затова и този френски маникюр, вдъхновен от боровинкова лимонада, ни впечатли толкова много. Свеж, красив и разнообразен, той се отличава със съчетаването на няколко пролетни нюанса – синьо и жълто, а по основата са нарисувани боровинки и лимони. Ако искате да го направите у дома, може да си вземете стикери на плодове, за да ви е по-лесно.

