BGONAIR Live Новини Днес | 62

В НС сформираха шест парламентарни групи, вижте председателите им

Всяка група ще има по четири заместник-председатели

30.04.2026 | 12:50 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

52-рото Народно събрание формира парламентарните групи. Председателят на парламента д-р Михаела Доцова изчете съставите на парламентарните групи, които след разделянето на ПП-ДБ от пет станаха шест на брой.

Петър Витанов от "Прогресивна България" оглави парламентарната група на формацията. В ПГ на „Прогресивна България“ ще има четирима заместник-председател. Те са Галин Дурев, Владимир Николов, Слави Василев и Олга Борисова. Секретари на групата ще са Светла Коджабашева и Асен Бабачев, а за връзките с обществеността ще отговаря Антон Кутев. 

Свързани статии

Свързани статии

Бойко Борисов е председател на ПГ на ГЕРБ-СДС. За заместник-председатели на групата са определени Деница Сачева, Костадин Ангелов и Румен Христов. Александър Иванов ще е секретар. 

ПГ на ДПС се оглавява от Делян Пеевски. Заместник-председатели на групата са Айтен Сабри, Халил Летифов, Хамид Хамид и Искра Михайлова. 

ПГ на "Демократична България“ се оглавява от Надежда Йорданова, а зам.-председатели ще са Божидар Божанов и Катя Панева. 

Председател на ПГ на "Продължаваме промяната" е Николай Денков. Заместник-председатели на ПГ на ПП ще са Ивайло Шотев и Татяна Султанова. 

ПГ на "Възраждане" както досега се оглавява от Костадин Костадинов, а зам.-председател е Петър Петров, със секретар Ангел Янчев. | 

Тагове:

Народно събрание шест парламентарни групи председатели
