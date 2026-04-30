BGONAIR Live Новини Днес | 62

Депутатите избраха зам.-председателите на парламента

Михаела Доцова закри първото заседание на 52-ия парламент

30.04.2026 | 13:06 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Народното събрание одобри кандидатурите на заместник-председателите на парламента.

"Прогресивна България" предложи доц. Иван Ангелов за зам.-председател на НС. Кандидатурата му бе издигната от Петър Витанов.

ГЕРБ-СДС предложи Рая Назарян за зам.-председател на Народното събрание. Кандидатурата й бе издигната от проф. Костадин Ангелов.

Хамид Хамид от ДПС предложи кандидатурата на доц. Айтен Байрам Сабри. 

Надежда Йорданова от ДБ предложи ген. Атанас Атанасов за зам.-председател на НС.

Акад. Николай Денков от ПП предложи Стою Стоев. 

От "Възраждане" предложиха Цончо Ганев. 

След гласуване предложенията бяха приети единодушно с 234 гласа.

След избора, шестимата заместник-председатели заеха мястото си на трибуната при председателя на Народното събрание.

Председателят Михаела Доцова закри първото заседание на новоизбрания парламент.  

Следващото редовно пленарно заседание е на 7 май, четвъртък, от 9:00 часа, обяви тя и посочи, че предложения за проекта на програма могат да се правят до 18:00 часа на 5 май.

Преди това народните представители решиха да работят по досегашния правилник за организацията и дейността на Народното събрание до приемането на нов.

Поради изчерпване на дневния ред закривам първото заседание на 52-рото Народно събрание и ви пожелавам прекрасен ден, заяви Доцова и удари парламентарния звънец.

