Ново 20: Студеното време надуло сметките за парното през март

Десетки клиенти на "Топлофикация София" се оплакаха, че са получили по-високи сметки за топлинна енергия за март.

"Днес е последният ден, в който ще се ползва отоплението. Фактите са, че март беше много студен месец. Имаше сняг и официалните данни са, че температурите през март са най-студените за последните 3 години и е произведено повече отопление", заяви управителят на фирма за топлинно счетоводство Боряна Колева в "България сутрин".

Около 80% от клиентите са подменили уредите си за дялово разпределение, остава тези, които все още не са, да го направят, уточни Колева.

"Нека не забравяме, че сметките в по-голямата си степен са прогнозни. Нека изчакаме изравнителните сметки. Следете съобщения по входовете, по имейли, за да може тези без дистанционни уреди да осигурят достъп за изравнителните сметки. До края на 2026 г. всички уреди за дялово разпределение трябва да бъдат с дистанционен отчет", допълни тя за Bulgaria ON AIR.

До средата на април е текло общественото обсъждане за новата формула за сградна инсталация, информира Колева.

В момента следим Държавен вестник, за да видим каква формула ще ползваме за сградната инсталация. През май текат отчети, следва обработка на сметките и до 15 юли клиентите ги получават. Резултатите са предварителни, защото има срок до 31 август за възражения по изравнителните сметки. След окончателните резултати няма корекции", коментира Колева.