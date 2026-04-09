Актьор от "Игра на тронове" почина след борба с тежко заболяване

Актьорът и сценарист Майкъл Патрик е починал на 35-годишна възраст.

Ирландецът, който се появява в епизод от шести сезон на "Игра на тронове" ("Game of Thrones"), е издъхнал в хоспис, съобщи съпругата му Наоми Шийън в Instagram в сряда, 8 април. Патрик е страдал от болест на моторните неврони - тежко и нелечимо заболяване, което "атакува нервите, контролиращи движението, така че мускулите спират да функционират", според MND Association. Най-честата форма на заболяването е амиотрофичната латерална склероза, но семейството не уточнява точната му диагноза.

"Снощи Мик почина в Northern Ireland Hospice. Беше диагностициран с болест на моторните неврони на 1 февруари 2023 година. Постъпи там преди 10 дни и за него се грижеше невероятен екип. Отиде си спокойно, заобиколен от семейство и приятели. Думите не могат да опишат колко сме съкрушени", написа Шийън.

Заболяването води до отслабване, втвърдяване и атрофия на мускулите и може да засегне способността на човек да ходи, говори, яде, пие и диша. Симптомите варират, но болестта съкращава живота.

"Живя пълноценно и с огромно сърце"

В публикацията си Наоми Шийън отдава почит на съпруга си, като подчертава силата му и влиянието, което е оказал върху хората около себе си.

"Казвано е неведнъж, че Мик беше вдъхновение за всеки, който имаше щастието да го познава - не само през последните години на болестта му, а през всеки ден от живота му. Той живя живот, толкова пълен, колкото човек може да живее. Радост, щедрост на духа, заразителен смях. Истински титан с рижава коса. Безкрайно сме благодарни на всички, които ни подкрепяха през последните години. Мик обичаше един цитат на Брендън Биън и той сякаш е точно за този момент: "Най-важните неща на света са да имаш нещо за ядене, нещо за пиене и някой, който да те обича." Затова не го мислете толкова. Яжте. Пийте. Обичайте", пише тя.

Последната публикация на Майкъл Патрик в социалните мрежи е от 6 февруари, когато споделя, че неврологът му е дал приблизително една година живот.

"Все още има за какво да живея и имам много планове", пише той тогава.

Кариерен път

Майкъл Патрик е познат с участието си в "Игра на троонове" - една от най-успешните телевизионни продукции в историята, излъчвана между 2011 и 2019 година. Сериалът е екранизация по поредицата "Песен за огън и лед" ("A Song of Ice and Fire") на Джордж Р. Р. Мартин и проследява ожесточената борба за власт между благороднически родове в измисления свят Вестерос. В актьорския състав се открояват още имена като Емилия Кларк, Кит Харингтън, Питър Динклидж, Лена Хийди и Софи Търнър.

Има роли и в сериали като "Сини светлини" ("Blue Lights"), "Този град" ("This Town") и продукцията на BBC "My Left Nut", която също създава като сценарист, вдъхновен от собствените си тийнейджърски години.

Той участва и в шест епизода на "Blasts from the Past" и четири епизода на "The Spectacular", наред с още редица проекти.

Последната му роля е в германския телевизионен филм "Mordlichtern- Tod auf den Färöer Inseln", който излиза през 2025 година.

Патрик започва да се занимава с актьорство в University of Cambridge, където играе с прочутата комедийна трупа Cambridge Footlights. По-късно продължава обучението си в Mountview Academy of Theatre Arts в Лондон, пише People.