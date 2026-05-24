24.05.2026 | 15:50 ч. 11
Почина майката на Софи Маринова

Почина майката на популярната изпълнителка Софи Маринова. За това съобщи самата тя във фейсбук. 

Майката на певицата беше приета в болница през април внезапно влошаване на здравословното ѝ състояние. Тогава тя сподели снимки от лечебното заведение.

Ето какво написа Софи Маринова: 

"С огромна болка ви споделям, че загубих майка си. В този труден момент имам нужда да бъда със семейството си и да изпратя най-скъпия човек в живота ми. Поради тази причина отменям участията си през следващите 10 дни. Благодаря ви за разбирането."

През последните месеци здравословното състояние на 75-годишната Мария бе влошено, като Софи Маринова на няколко пъти споделя, че се е налагало възрастната жена да бъде приета в лечебно заведение, тъй като изпитва сериозно затруднение с дишането и "не й достига въздух".

На един от юбилейните концерти на изпълнителката по случай 50-годишнината й в столичната зала "Арена 8888" през декември м.г., майка й Мария бе в инвалидна количка, но с усмивка, грим и букет от червени рози.

По-късно в социалните мрежи Софи Маринова написа: "Моя майчица, мой ангел, ти си моят дом, моята сила и моята светлина. Всичко, което съм, започва от теб."

Бащата на певицата Марин Каменов почина на 77-годишна възраст през септември 2023 г.

        

