Всеки от нас е срещал или дори му се налага редовно да общува с нарцистична личност. Нарцисистите често са най-спокойните, най-уверените и най-автентичните личности в кръга от познати и приятели. Тъй като целият им свят е изграден върху илюзията за собственото им превъзходство, появата на определен тип хора действа като директна заплаха за тях.

Ако някога сте се чудили защо присъствието, спокойствието или успехите ви предизвикват необяснима агресия и напрежение в определен човек, отговорът се крие в характеристиките, които носите в себе си.

Нарцисистите изпитват дълбока непоносимост към качествата, които не могат нито да купят, нито да контролират, нито да пречупят.

Ето кои са те.

1. Автентичност

Нарцисистите живеят в измислен свят от лъжи, фасади и преувеличения. Те постоянно носят маска, за да впечатлят околните. Хората, които са автентични и верни на себе си, ги плашат, защото не участват в техните игри и фалш. Автентичният човек действа като огледало, в което изкуственият свят на нарцисиста просто се разпада.

2. Емоционална зрялост и стабилност

Нарцисистите се хранят от чуждите емоционални изблици. Те обичат да създават драма, интрига, да провокират, да плашат и да наблюдават как другите излизат извън релси. Когато се сблъскат с човек, който е емоционално зрял и запазва пълно спокойствие пред лицето на техните провокации, те се чувстват безсилни. Вашата емоционална стабилност буквално ги лишава от „горивото“, от което имат нужда.

3. Ясни и здрави лични граници

Нарцисистите вярват, че имат право на всичко и че чуждите нужди нямат значение. Хората, които умеят ясно и твърдо да поставят граници и да казват „Не“, са техният най-голям кошмар. Когато покажете, че уважавате времето, труда и достойнството си и няма да позволите да прекрачват границите ви, нарцисистите побесняват, защото губят контрол.

Източник: Нарцисистите не харесват хора с тези личностни черти