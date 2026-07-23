Зодиите, които много страдаха, но сега ще намерят истинската любов

Чувствате ли се съсипани, с разбито сърце, наранени, предадени в любовен план? Преживяхте ли трудна раздяла в последните години? Не всичко е толкова черно колкото изглежда. Ако сте представител на тези зодиакални знаци, сега получавате втори шанс в любовта. Ето на кои зодии остатъкът от 2026 г. ще донесе искрен партньор и истинска любов, спорeд "Times Of India".

Лъв

За тези огнени зодии годината носи партньор, който идва от далечно разстояние, от различна дестинация. Този човек ще е умен, интелигентен, мъдър и разбиращ от техника. Лъвовете стават неразделни с въпросната си нова тръпка. Дори може да се стигне до брак след време.

Скорпион

Тези водни зодии трябва да бъдат готови да посрещнат любовта в живота си. През тази година най-сетне ще изживеят искрена любов. В живота им отново ще има страст и романтика. Ще се наслаждават на стабилна връзка. Трябва да се излекуват и да са в готовност да получат новата връзка.

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