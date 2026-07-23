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Подиграха се на мрачния Жерар Пике на шоуто на Шакира на финала на Мондиала

Докато попзвездата блестеше, бившият ѝ изглеждаше доста потиснат в компанията на двамата им сина

23.07.2026 | 01:30 ч. 2
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Мрачната реакция на Жерар Пике на шоуто на Шакира на полувремето на финала на Световното по футбол предизвика бурни реакции онлайн.

След изявата си на голямата сцена колумбийската попзвезда се усмихна до голмайстора на Испания Феран Торес, докато през това време бившият ѝ изглеждаше доста статичен на трибуните.

Пике видимо не може да се отърси от бившата си половинка, която открадна шоуто на финала на Мондиала.

Бившият защитник на „Барселона“ се раздели с певицата през 2022 г. на фона на обвинения в изневяра от негова страна. Въпреки трудната им раздяла, Жерар все пак беше сред публиката със синовете им Милан, 13, и Саша, 11, за да види изпълнението на майка им.

Камерите, заснели семейството, запечатаха синовете на бившата двойка да се забавляват, след като виждат майка си на сцената, докато баща им, футболната легенда, седи неловко и неподвижно до тях с мрачен поглед. Момчетата танцуват на местата си, докато баща им сякаш чака всичко да свърши по-бързо.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

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