Подиграха се на мрачния Жерар Пике на шоуто на Шакира на финала на Мондиала

Мрачната реакция на Жерар Пике на шоуто на Шакира на полувремето на финала на Световното по футбол предизвика бурни реакции онлайн.

След изявата си на голямата сцена колумбийската попзвезда се усмихна до голмайстора на Испания Феран Торес, докато през това време бившият ѝ изглеждаше доста статичен на трибуните.

Пике видимо не може да се отърси от бившата си половинка, която открадна шоуто на финала на Мондиала.

Бившият защитник на „Барселона“ се раздели с певицата през 2022 г. на фона на обвинения в изневяра от негова страна. Въпреки трудната им раздяла, Жерар все пак беше сред публиката със синовете им Милан, 13, и Саша, 11, за да види изпълнението на майка им.

Камерите, заснели семейството, запечатаха синовете на бившата двойка да се забавляват, след като виждат майка си на сцената, докато баща им, футболната легенда, седи неловко и неподвижно до тях с мрачен поглед. Момчетата танцуват на местата си, докато баща им сякаш чака всичко да свърши по-бързо.

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