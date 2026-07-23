Преди да стане на 57 г.: Джей Ло се показа във ваната

Дженифър Лопес определено знае как да грабва погледните и да привлича вниманието. Певицата и актриса отново направи това през уикенда.

Тя е на ваканция със сестра си Линда. Джей Ло се готви да отпразнува своя 57-и рожден ден на 24-и юли. А Линда навърши 55 години през миналия месец и явно двете са решили да празнуват заедно.

Красавиците показаха това в Instagram. Дженифър публикува в профила си в социалната мрежа снимка, на която се вижда как е във ваната, напълно гола и похапва десерт. Журналистката Линда пък е седнала на пода до нея и също се наслаждава на сладкиш.

Снимката е четвърта в поредицата кадри, които Лопес качи. И звездата пак събра много комплименти за тялото си.

Виждаме още как двете сестри празнуват в ресторант, като духат свещи, поставени върху торта. Джей Ло си е правила още сладки селфита, снимала се е с приятели на плаж и т.н.

"Сестринско пътуване за двоен рожден ден винаги е добра идея! Обичам те, Лини!!! Честит рожден ден!", написа изпълнителката към кадрите.

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